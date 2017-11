Castigatoarea editiei din 1998 a Wimbledonului a murit de cancer la doar 49 de ani!

Jana Novotna, renumita fosta jucatoare de tenis din Cehia, a murit, duminica, la doar 49 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul. Jana Novotna a debutat in circuitul profesionist in 1987 si s-a retras in 1999.



Ea a atins gloria in 1998, cand a castigat turneul de Grand Slem de la Wimbledon. In total, Jana Novotna a castigat 26 de turnee, iar cea mai inalta pozitie in clasamentul WTA, pe care acum il domina Simona Halep, a fost locul 2, in 1997 (pe 7 iulie).

In afara succesului de la Wimbledon (1998), Novotna a mai ajuns in finala la Australian Open, in 1991, si in semifinale la Roland Garros (1990 si 1996) si la US Open (1994 si 1998).

Jana Novotna a avut numeroase rezultate bune la dublu, cucerind de doua ori Australian Open, de cate trei ori Roland Garros si US Open, iar de alte patru ori Wimbledon. La dublu-mixt, Jana Novotna a mai castigat patru turnee de Gran Slem: 2 Australian Open, 1 Wimbledon si 1 US Open.

Jana Novotna a mai avut in palmares Fed Cup (1998) si Cupa Hopman (1994). Jana Novotna a mai strans si trei medalii olimpice, doua de argint si una de bronz, in probele la dublu.

In cariera, ea a castigat 11.249.284 de dolari.