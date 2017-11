Candideaza Florin Prunea la sefia FRF? Il ataca pe Burleanu: „O sa fac tot posibilul pentru a-l indeparta”

Dupa ce Marcel Puscas si-a anuntat candidatura la sefia Federatiei Romane de Fotbal, Florin Prunea a declarat ca va face orice sa il indeparteze pe Razvan Burleanu din fruntea fotbalului romanesc.

Fostul presedinte al echipei CSM Poli Iasi nu stie inca daca va candida si el, dar este hotarat sa faca tot ce ii sta in putinta pentru a schimba presedintele FRF.

„Nu am luat nicio decizie! Se va lua decizia de catre grupul de candidatura, fosti colegi si fosti antrenori. Cand se va lua o hotarare, o facem publica. Nu ne jucam cu asa ceva. Daca eu voi fi alesul, o sa fac tot posibilul pentru a-l indeparta pe actualul sef al FRF.

Burleanu nu are nimic in comun cu sportul si cu fotbalul. Sa mearga la Oracle, sau in alta parte, dar nu la fotbal. El si-a apropiat unii oameni pentru ca nu a avut incontro. Nu a avut ce sa faca, a fost o presiune mare si era singura solutie. Burleanu uraste Generatia de Aur si tot ce inseamna ea”, a declarat Prunea, potrivit Digi Sport.

De asemenea, Prunea si-a exprimat sustinerea pentru Cristi Balaj, un alt contracandidat al lui Burleanu, si a dezvaluit cine sunt oamenii cu care spera sa schimbe soarta fotbalului romanesc: „Avem proiecte comune cu Balaj. El merge insa pe programul lui, dar nu sunt mari diferente. Sunt lucruri care trebuie facute imediat. Sunt eu in echipa, Stelea, Nelutu Sabau, Dorinel Munteanu, Mihali, Ciobotariu, iar Gica Popescu e si el la curent cu ce facem noi. Suntem independenti financiar! Oricine va veni, noi, Balaj sau Puscas, e mult mai bine decat cu Burleanu. Asteptam ca Burleanu sa anunte cand sunt alegerile. El trebuie sa faca asta cu 90 de zile inainte”.