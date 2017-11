Academia Rapid, amical in nocturna cu unul dintre liderii Ligii a III-a

Academia Rapid va disputa in nocturna, un meci amical impotriva unuia dintre liderii Ligii a III-a.

Pancu si compania vor gazdui in Giulesti, formatia de pe primul loc al seriei a II-a a esalonului al treilea, Progresul Spartac, echipa ce a invins categoric echipele Farul Constanta (7-0) si FCSB II (3-1).

Partida va avea loc miercuri, pe terenul rapidistilor, de la ora 19:00.

De asemenea, Progresul Spartac a programat o partida de verificare si cu formatia ilfoveana SC Popesti-Leordeni, aceasta urmând sa se dispute sâmbata, pe teren propriu, de la ora 11:00.

Informatia a fost oferita in exclusivitate de catre Andrei Erimia, antrenorul formatiei Progresul Spartac, la Sport Total FM: „La pauza meciului cu FCSB II le-am spus ca putem sa mergem meciul asta, dar daca vom continua sa jucam asa ne vom face de ras. Am apelat la caracterul lor si am batut cu 3-1. Miercuri, vom juca un amical cu Academia Rapid, in Giulesti, la ora 19:00 si sambata, cu Popesti, acasa”.