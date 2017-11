VIDEO | Echipa lui Marius Sumudica e pe val in Turcia! A egalat la puncte campioana Besiktas

Kayserispor, echipa tehnicianului roman Marius Sumudica, a disputat duminica, in deplasare, meciul impotriva formatiei Genclerbirligi, contand pentru etapa cu numarul 12 in prima liga a Turciei.

Oaspetii au deschis scorul in minutul 28, prin reusita lui Bulut, dar Paraiba a restabilit egalitatea dupa doar patru minute, inchizand astfel, prima repriza la scorul de 1-1.

In partea secunda a jocului, Boldrin a executat perfect o lovitura libera in minutul 58 si a adus cele trei puncte pentru Kayserispor, egaland-o astfel, in clasament, pe campioana Besiktas.

Trupa lui Marius Sumudica este foarte aproape sa urce pe podium, dupa ce a egalat-o la puncte pe Besiktas, echipa de pe locul al treilea, adunand 22 de puncte in cele 12 meciuri jucate in prima liga a Turciei.