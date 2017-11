VIDEO | Ciprian Tatarusanu a incasat patru goluri de la vedetele PSG-ului: „Eu cred ca n-am facut un joc rau”

Paris Saint-Germain a disputat sambata, pe teren propriu, meciul impotriva lui Nantes, echipa portarului roman Ciprian Tatarusanu, ce a fost titular in aceasta intalnire.

Patru goluri a incasat fostul jucator al Fiorentinei, dar acesta este de parere ca echipa sa a jucat bine, in ciuda scorului final de 4-1.

”Ghinion, neghinion, acum nu mai conteaza, a fost gol. Desi scorul este mare, eu cred ca n-am facut un joc rau. Punctele sunt aceleasi la fiecare meci, nu ma motiveaza in plus sa joc cu PSG si cu alte echipe, nu sunt motivat”, a declarat Ciprian Tatarusanu, potrivit Digi Sport.

Cavani si Di Maria au oferit scorul primei reprize, 2-0, dupa golurile reusite in minutele 38, respectiv 42, iar in partea secunda a jocului, Nakoulma a redus din diferenta in minutul 60, insa nu pentru mult timp. Cinci minute i-a luat lui Pastore sa readuca pe tabela diferenta de doua goluri, iar Cavani a reusit dubla in minutul 79 si a inchis jocul la scorul de 4-1 pentru PSG, liderul din Ligue 1.

Nantes ocupa locul 5 in clasamentul primei ligi franceze, avand 23 de puncte, dupa cele 13 etape disputate.

