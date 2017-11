Vasile Miriuta, inainte de intalnirea cu CFR Cluj: „Ma doare capul cand ma gandesc ca trebuie sa jucam contra lor”

Vasile Miriuta, antrenorul „cainilor”, a prefatat meciul dintre Dinamo si CFR Cluj, ce se va juca duminica seara, in „Stefan cel Mare”, de la ora 20:45.

Tehnicianul a marturisit sincer ca doar gandul ca este nevoit sa joace impotriva fostilor sai jucatori ii da dureri de cap, dar s-a declarat increzatori in „haita” sa si spera ca va reusi sa ii puna piedica CFR-ului in lupta pentru titlu.

„Suntem in situatia in care suntem. Trebuie sa castigam, indiferent ca jucam cu CFR sau cu alta echipa. intalnim o echipa foarte buna. Parerea mea e ca sunt favoriti si prin prisma locului din clasament, si ce jucactori de valoare au transferat in vara. Sa nu uitam ce jucatori au transferat, ce jucatori valorisi au.

Ce sa mai. Sunt pe locul doi, au un lot foarte bun. Ma doare capul cand ma gandesc ca trebuie sa jucam contra lui Cipri Deac si a lui Camora. Ma ia durerea de cap.

Am insa mare incredere in baietii mei ca vor face un meci bun si vom castiga!

Eu am tinut (n.r. cu FCSB, in meciul de la Iasi) dar din pacate… Eu sper ca noi sa castigam maine”, a declarat Vasile Miriuta, potrivit Telekom Sport.