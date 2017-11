Turneul Campionilor | Kontinen si Peers au cucerit trofeul in cadrul probei de dublu! Dimitrov si Goffin se intalnesc dupa ora 20:00

UPDATE | Perechea Kontinen H. / Peers J. s-a impus in doua seturi in finala Turneului Campionilor, scor 6-4, 6-2, in fata cuplului Kubot L. / Melo M, si a cucerit trofeul in cadrul probei de dublu de la Londra.

Turneul Campionilor de la Londra a ajuns la final, dupa ce a oferit o serie de surprize in acest an, printre care se numara si eliminarea lui Roger Federer.

Belgianul David Goffin a reusit sa treaca in semifinale de elvetianul aflat pe locul al doilea in clasamentul mondial, in timp ce Grigor Dimitrov s-a impus in fata americanului Jack Sock.

Cei doi se vor duela pentru trofeu duminica, nu mai devreme de ora 20:00.

Inaintea finalei de simplu, se va disputa ultimul act al probei de dublu de la Turneul Campionilor, intre cuplurile Kontinen H. / Peers J. si Kubot L. / Melo M.