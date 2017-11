Motivul pentru care Bancu si Baluta nu au intrat in planurile selectionerului: „Au fost foarte multi jucatori. O sa le treaca supararea”

Nicusor Bancu si Alexandru Baluta au fost convocati la echipa nationala pentru dubla amicala contra Turciei, respectiv Olandei, dar selectionerul Cosmin Contra nu a apelat deloc la serviciie jucatorilor de la CS U Craiova.

Explicatia vine din partea lui Jerry Gane, antrenorul secund al primei reprezentative, care este convins ca fotbalistii neutilizati pentru acele intalniri vor intelege situatia si nu vor sta suparati.

„Inteleg supararea oltenilor, dar nu trebuie sa exageram. Pana la urma sunt doi jucatori importanti. Cosmin (n.r. Contra) ii apreciaza mult. Sunt jucatori tineri si cu siguranta vor juca in viitor, pentru ca mai sunt multe meciuri. A fost o conjunctura in care nu am putut sa ii folosim, dar cu siguranta vor mai fi meciuri si vor putea juca.

Trebuie sa intelegem, au fost foarte multi jucatori. Trebuia sa joace intr-un anumit moment, la meciul cu Olanda, dar conjunctura a facut sa facem alte schimbari in acel moment. Au fost alte decizii, nu trebuie sa fie asa suparati. Eu inteleg supararea pe moment, dar o sa le treaca si cu siguranta vor fi si alte meciuri in care vor putea juca”, a declarat Jerry Gane, potrivit Telekom Sport.