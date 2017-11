Marius Sumudica, dupa victoria din campionat: „Meritam sa castigam, asa procedeaza o echipa mare”

Trupa lui Marius Sumudica a castigat cu scorul de 2-1, in fata echipei Genclerbirligi, in cadrul etapei cu numarul 12 a primei ligi din Turcia.

Boldrin a fost cel care a marcat golul de trei puncte al lui Kayserispor, iar tehnicianul roman s-a declarat incantat de prestatia elevilor sai si le promite spectatorilor un joc din ce in ce mai bun.

”Astazi meritam sa castigam. Am vrut sa castig trei puncte. Jucatorii s-au autodepasit. Asa procedeaza in mod obisnuit o echipa mare. Am castigat trei puncte foarte importante. Avem acelasi numar de puncte precum campioana Besiktas.

Jocul nostru va fi mai bun cu Basaksehir. Vom face totul sa castigam. Spectatorii vor vedea un meci bun”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi Sport.