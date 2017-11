Mai multe assist-uri decat goluri! Mihai Roman nu intelege: „Parca este un blestem sa nu marchez pana acum”

Mihai Roman a fost decisiv la golurile reusite de catre Alex Mitrita in partida cu Juventus Bucuresti, incheiata cu victoria oltenilor, scor 3-1 in cadrul etapei cu numarul 18 a Ligii I.

Fotbalistul i-a oferit doua pase de gol coechipierului sau si a ratat de trei ori singur cu portarul, fapt ce l-a facut sa creada ca un blestem s-a napustit asupra sa si de aceea nu reuseste sa inscrie in tricoul formatiei CS U Craiova.

”Echipa a facut un joc bun, de asemenea, si eu am facut un joc bun, pacat ca nu am incris. Parca este, nu stiu, un blestem, sa nu-mi intre pana acum. Dar eu sper ca, daca o sa continui asa sa muncesc, pe aceeasi linie si o sa am jocuri la fel de consistente, sunt sigur ca o sa vina si golul. Eu am jucat si al doilea varf in perioada Pandurii. Incerc sa creez ocazii pentru colegii mei, chiar daca nu dau eu gol. I-am dat doua pase de gol lui Mitrita, echipa a castigat, am facut un joc bun si sunt bucuros pentru victorie.

Sunt putin suparat ca nu am reusit sa inscriu din pozitiile clare pe care le-am avut, dar asta este. Asta este atacantul, prinde o zi cand nu intra deloc, cum a fost la mine astazi”, a declarat Mihai Roman, potrivit Telekom Sport.