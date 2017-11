LIVE TEXT / Dinamo – CFR Cluj, de la ora 20:45! „Cainii” o pot ajuta pe FCSB in lupta pentru titlu daca o incurca pe CFR! Echipele probabile

Dinamo Bucuresti o va gazdui pe CFR Cluj duminica seara, in „Stefan cel Mare”, in cadrul etape cu numarul 18 a Ligii I. Partida se va disputa de la ora 20:45 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

In meciul tur, clujenii s-au impus la limita in Gruia, scor 1-0, datorita penalty-ului transformat de catre Culio din minutul 37.

Meciul din „groapa” va fi arbitrat de catre Ovidiu Hategan, iar asistenti vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorge.

Echipele probabile:

Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Katsikas, Oliva – P. Anton, Mahlangu – Hanca, Nascimento, Salomao – Nemec

Rezerve: Brănescu, Nica, Rivaldinho, Bokila, L. Gheorghe, I. Gheorghe, I. Șerban

Antrenor: Vasile Miriuță

CFR Cluj: Arlauskis – Cr. Manea, Vinicius, Boli, Camora – Hoban, Culio – C. Deac, Nistor, Ad. Păun – Vera

Rezerve: Duka, Djokovici, Omrani, T. Moutinho, A. Mureșan, Balde, M. Coman

Antrenor: Dan Petrescu