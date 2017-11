Liga Campionilor: „Tigroaicele” vor sa termine anul cu o victorie

Handbalistele de la CSM Bucuresti disputa duminica, de la ora 16.00 (Sala Dinamo), ultimul meci din 2017. Tocmai de aceea, victoria este cuvantul de ordine in vestiarul „tigroaicelor”.

„Reginele Europei” din 2016 se intalnesc cu polonezele de la Vistal Gdyna, formatie pe care au invins-o fara probleme in deplasare, 34-23.Diferenta de 11 goluri din meciul tur nu le face insa pe elevele lui Helle Thomsen sa trateze partida cu lejeritate, din contra!

„Trebuie sa ne concentram la ceea ce avem noi de facut pentru a castiga jocul si a termina cu o victorie grupa. in aceasta perioada am variat evolutiile bune cu cele rele, asa ca trebuie sa ne mentinem pe linia pozitiva. Ma gandesc acum exclusiv la meciul de Liga Campionilor, apoi vor veni disputele de la Campionatul Mondial si, ulterior, vacanta”, a marturisit norvegianca Amanda Kurtovic, campioana olimpica si dubla campioana mondiala.

Si pentru daneza Line Jorgensen succesul contra polonezelor este singura varianta acceptata. „Toate stim ca este ultimul joc, suntem concentrate suta la suta, nu ne gandim la Campionatul Mondial care urmeaza. Sper ca oamenii sa vina la meci asa cum au facut-o la toate partidele din Liga Campionilor, sa ne sustina, sa ne incurajeze si sa faca atmosfera frumoasa. Ma astept sa invingem”.

Antrenoarea CSM-ului, Helle Thomsen, stie ca un joc bun si o victorie ar fi despartirea perfecta de suporteri pentru anul 2017.

„Este foarte important sa castigam, jucam in fata fanilor, vom intra pe teren cu determinare si incredere. Ne gandim la victorie mai mult decat sa facem spectacol. Ne dorim sa facem un joc bun”, a spus Helle Thomsen.

Norocul este de partea campioanelor Romaniei

Oficialii campioanei la handbal au semnat zilele trecute un parteneriat cu Loteria Romana, astfel ca spera ca vor avea si sansa de partea lor in meciul cu polonezele. „Aceasta asociere interesanta a plecat de la faptul ca Loteria Romana implineste anul acesta 111 ani de activitate, fiind una dintre cele mai longevive institutii ale statului roman. Noi promovam sportul de 111 ani pentru ca aceasta este una dintre menirile noastre. In plus <Orasul tau, Echipa ta> –sloganul CSM Bucuresti – se potriveste foarte bine cu <Alearga pentru sanatatea ta>– sloganul pe care Loteria Romana il foloseste pentru Crosul Loteriei Romane, care anul acesta a ajuns la editia cu numarul douazeci, fiind printre primele competitii de masa organizate in Romania. Norocul este meseria noastra, sunt asadar convins ca Loteria Romana le va purta noroc fetelor duminica si vor castiga. Mai mult decat atat, noi avem incredere ca fetele pot castiga si anul acesta Liga Campionilor si o pot face chiar si a treia oara”, a declarat Alexandru Croitoru, Directorul de Marketing&Vanzari al Loteriei Romane.

Inaintea ultimului meci din grupa A a Ligii Campionilor, „tigroaicele” sunt pe primul loc, cu opt puncte, la doua in fata danezelor de la Nykobing si a slovencelor de la Krim. Adversarele de duminica nu au reusit nici un punct si sunt pe ultima pozitie.