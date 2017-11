Keseru, inca un gol pentru Ludogoret in campionatul Bulgariei

Ludogoret, echipa romanilor Claudiu Keseru si Cosmin Moti, a disputat sambata, in deplasare, meciul impotriva formatiei Lokomotiv Plovdiv, contand pentru etapa cu numarul 16 a primei ligi din Bulgaria.

Keseru a deschis scorul dupa primul sfert de ora, iar Marcelinho a majorat diferenta in minutul 18 si si-a dus echipa la vestiare la scorul de 2-0.

In partea secunda a jocului, Paulo l-a inlocuit pe Keseru in minutul 76, iar in primul minut al prelungirilor, acesta si-a trecut si el in cont o reusita si a inchis meciul la scorul de 3-0 in favoarea echipei Ludogoret.

Daca atacantul nostru a fost titular in cadrul acestei intalniri, celalalt roman, Cosmin Moti, nu s-a aflat in lot pentru aceasta partida.

Ludogoret este lider in prima liga a Bulgariei, cu 39 de puncte adunate dupa cele 16 etape disputate.