Japonezul Junshiro Kobayashi si echipa Norvegiei invingatori in prima etapa a sezonului Cupei Mondiale!

Localitatea poloneza Wisla a organizat in premiera etapa inaugurala a Cupei Mondiale masculine de sarituri cu schiurile. Numerosii spectatori au aplaudat performantele conationalului Kamil Stoch si a echipei, care au ocupat locurile 2, respectiv 3. Au castigat japonezul Junshiro Kobayashi si echipa Norvegiei.

Niponul reuseste un prim succes in Cupa Mondiala, cu sarituri de 124 si 126,5 metri, totalizand 260,5 puncte. Veteranul Noriaki Kasai n-a reusit calificarea in mansa secunda, incheind pe pozitia 31, prima sub linie. Au mai prins podiumul polonezul Kamil Stoch, 258,2 puncte (121, 129,5 metri) si austriacul Stefan Kraft, 257,7 (126,5, 124,5), detinatorii trofeelor din 2016, respectv 2015.

Cvartetul norvegian Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Daniel Andre Tande, al cincilea la individual, Robert Johansson a acumulat 1023,8 puncte. I-au urmat, la egalitate de puncte, 1006,5, Austria (Daniel Huber, locul 6 la individual, Clemens Aigner, Michael Hayboeck, Stefan Kraft) si Polonia (Piotr Zyla, Dawid Kubacki, castigatorul Marelui Premiu de Vara, Maciej Kot si Kamil Stoch).

Urmatoarea etapa va fi in weekendul viitor, la Ruka, in Finlanda, fetele urmand sa concureze pe 30 noiembrie in Norvegia, la Lillehamer. Unde speram sa participe si Daniela Haralambie.

17 romani calificati la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang

Daniela Haralambie, deja calificată la editia din Coreea de Sud, spera ca si colegii Iulian Pitea, Sorin Mitrofan si Eduard Torok sa obtina biletele pentru marea intrecere olimpica din februarie anul viitor. Au mai reusit calificarea biatlonistii Cornel Puchianu, George Buta, Remus Faur, Petrica Ungureanu, Gheorghe Pop, schiorii Paul Pepene, Alin Cioanca, Raul Popa, Petrica Hogiu, Timea Lorincz (fond), Ioan Achiriloae, Alexandru Barbu, Raluca Ciocanel, Ania Cail (alpin). Isi vor mai incerca sansele snowboardistul Kinda Geza si biatlonistele, in functie de locul ocupat de echipa tarii noastre la 21 noiembrie 2018.