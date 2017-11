Hategan, sanse infime sa mai arbitreze partide la CM din Rusia! Ce a decis FIFA

Ovidiu Hategan si-ar fi primit pedeapsa dupa greseala pe care a comis-o in meciul Irlanda de Nord – Elvetia (0-1), din mansa tur a barajului pentru calificarea la CM 2018. Potrivit belfasttelegraph.co.uk, romanul nu va participa la un seminar legat de turneul final din Rusia, iar sansele sale sa conduca meciuri in cadrul turneului final sunt spre zero.



Singurul gol al dublei manse dintre Elvetia si Irlanda de Nord, din barajul de calificare la CM 2018 din Rusia, a fost marcat de Ricardo Rodriguez dintr-un penalty acordat eronat de Hategan, iar cel care a „comis” prespul hent a primit inexplicabul cartonasul galben, care l-a obligat sa stea la retur. „Dubla” greseala a provocat reactii vehemente la adresa „centralului” din Arad, iar FIFA l-a pedepsit si ea, potrivit sursei citate.

La precedenta intalnire cu arbitrii care aveau sanse mari de a ajunge la Mondiale, in aprilie, acesta a fost prezent alaturi de alti 60 de „centrali”.

Conducerea federatiei nord-irlandeze nu exclude posibilitatea sa ceara compensatii financiare de la forul fotbalistic mondial pentru ceea ce IFA, dar si numeroşi jurnalisti si suporteri considera ca a fost o grava eroare comisa de Hategan.

Nord-irlandezii amintesc ca Federatia irlandeza de fotbal a primit 5 milioane de euro dupa ce Irlanda a ratat calificarea la Cupa Mondiala 2010 din cauza hentului comis de francezul Thierry Henry.