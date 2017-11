CSM Bucuresti incheie anul cu o victorie in Liga Campionilor in fata propriilor suporteri!

UPDATE | CSM Bucuresti s-a impus si in meciul retur impotriva formatiei Vistal Gdynia, cu scorul de 34-22, in fata propriilor suporteri. Astfel, „tigroaicele” aduna 10 puncte in Grupa A a Ligii Campionilor in cele sase partide disputate.

CSM Bucuresti va disputa duminica seara, meciul impotriva formatiei Vistal Gdynia, ultimul din acest an, in cadrul grupelor Ligii Campionilor. Partida se va juca de la ora 16:00, in Sala Dinamo.

In meciul tur, „tigroaicele” s-au impus cu scorul de 34-23 si nu concep ideea de a incheia anul altfel, decat cu o victorie in fata propriilor fani.

O singura infrangere au inregistrat bucurestencele in cadrul acestor preliminarii, in deplasare, impotriva formatiei Nykobing.

CSM Bucuresti conduce Grupa A, avand 8 puncte dupa cele 5 meciuri disputate, iar podiumul este completat de Nykobing si Ljubljana, cu cate 6 puncte. Codasa seriei este Vistal Gdynia, fara niciun punct obtinut. Echipa din Capitala este deja calificata in grupele principale ale Ligii Campionilor, de unde va pleca cu 6 puncte in clasament.