Cosmin Contra a discutat cu Stefan Radu, despre revenirea la echipa nationala: „I-am spus ca am nevoie de el, dar depinde de el ce decizie va lua”

Cosmin Contra si Adrian Mutu s-au deplasat in Italia, pentru a-l convinge pe Stefan Radu sa revina la echipa nationala a Romaniei.

Selectionerul a dezvaluit ca a vorbit cu fotbalistul roman, dupa derby-ul cu AS Roma, incheiat cu infrangerea lui Lazio in deplasare, scor 2-1. Contra a incercat sa il convinga pe Stefan Radu sa imbrace din nou tricoul primei reprezentative, dar tehnicianul nu este prea optimist dupa discutia purtata cu jucatorul.

”Am avut o discutie de vreo 20 de minute cu Stefan Radu dupa derby. Era suparat ca au pierdut, dar el n-a jucat rau deloc. Am purtat un dialog deschis, am incercat sa-l imbarbatez, am vorbit despre cum se simte la Lazio in sistemul cu trei fundasi centrali, i-am spus si ca am nevoie de el la nationala. Am incercat sa-l conving, dar acum depinde de el ce decizie va lua. I-am spus multe lucruri, dar, sincer, nu cred ca sunt mari sanse sa se schimbe ceva. Mi-a explicat ca au fost la mijloc si niste probleme medicale pe care le-a avut cand a venit la lot, s-a accidentat destul de rau”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Telekom Sport.