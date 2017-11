Cine va sta alaturi de George Cosac in fruntea Federatiei Romane de Tenis

George Cosac a fost reales in fruntea Federatiei Romane de Tenis, iar sambata, Adunarea Generala a forului a ales cine va sta alaturi de acesta la conducerea tenisului romanesc.

Este vorba despre Razvan Itu, Alina Tecsor-Cercel, Adrian Marcu si Marin Stanica, candidati ce au fost votati pentru cele patru functii de vicepresedinte.

„Adunarea Generala a FRT a ales noua conducere, pentru un mandat de patru ani, care se va intinde pana in 2021.

Astfel, George Cosac, singurul candidat la functia de presedinte, dupa ce Dumitru Haradau si Razvan Itu au renuntat sa mai candideze, iar Marius Vecerdea nu s-a prezentat la aceasta Adunare Generala, a fost ales cu 140 din cele 155 de voturi exprimate de delegati. Restul de 15 voturi au fost anulate.

In ceea ce priveste alegerile pentru cele patru functii de vicepresedinte, acestea s-au terminat cu urmatoarele rezultate: Razvan Itu – 119 voturi, Alina Tecsor-Cercel – 104 voturi, Adrian Marcu – 70 de voturi si Marin Stanica – 37 de voturi. In aceste conditii, din noul Comitet Director al Federatiei Romane de Tenis fac parte George Cosac, Razvan Itu, Alina Tecsor-Cercel, Adrian Marcu si Marin Stanica”, se arata in comunicatul Federatiei Romane de Tenis.