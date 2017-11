Campion la campion trage. Bogdan Tiru este fanul starului NBA Stephen Curry

Bogdan Tiru, campionul Romaniei in sezonul trecut cu FC Viitorul Constanta s-a simtit excelent pe terenul de baschet la 3×3 Constanta Streetplay, turneul care are loc in City Park Mall.

„Ma uit la meciuri din NBA cand am ocazia iar jucatorul meu favorit este Curry” a spus Tiru. Stephen Curry, campion NBA cu Golden State Warriors in sezonul trecut, este unul dintre cei mai bine platiti jucatori din NBA, cu un contract valorand 201 milioane de dolari pe urmatorii cinci ani.

Tiru a venit la 3×3 Constanta Streetplay alaturi de coechipierii sai Carlo Casap, Robert Hodorgea și Alexandru Cicaldau, pe care i-a invins intr-un concurs de aruncari libere, marcand de doua ori de la linia de pedeapsa.