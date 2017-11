Buzarnescu a castigat al 7-lea ei trofeu din acest sezon si a depasit-o pe Sharapova in clasamentul WTA, cel mai bun loc din cariera!

Dupa ce a defilat si in finala turneului ITF de la Toyota (Japonia), scor 6-0, 6-1 in fata Tamarei Zidanesek (Slovenia, 149 WTA), Mihaela Buzarnescu a facut un salt de 8 locuri in ierarhia WTA, pana pe 60 WTA, un loc deasupra rusoaicei Maria Sharapova. Acesta a fost al 7-lea titlu ITF pentru bucuresteanca in varsta de 29 de ani, in 2017, dupa titlurile de la Hodmezovasarhely, Izmir, Getxo, Versmold, Biarritz si Poitiers.



„Miki” nu a cedat niciun set in aceasta competitie si a castigat fara emotii toate cele cinci partide disputate in localitatea nipona, Toyota, turneu dotat cu premii in valoare de 60.000 de dolari.

Buzarnescu este a patra romanca din tenisul mondial, dupa Simona Halep (1 WTA), Sorana Cîrstea (37 WTA) si Irina Begu (43 WTA).

540 a fost locul pe care Mihaela il ocupa la inceputul acestui sezon!