Bokila a schimbat taberele si vrea sa isi invinga fosta echipa: „Sunt foarte motivat”

Dinamo o va gazdui duminica seara, pe CFR Cluj, in cadrul etapei cu numarul 18 a Ligii I, de la ora 20:45, pe Stadionul „Stefan cel Mare”.

Jeremy Bokila a jucat in tur impotriva „cainilor”, el imbracand tricoul ardelenilor in victoria acestora cu scorul de 1-0 in Gruia. In momentul de fata, congolezul doreste sa o razbune pe Dinamo si este de parere ca echipa sa poate invinge trupa lui Dan Petrescu.

„Nu este un meci special, este un meci ca toate celelalte. La primul meci am jucat pentru CFR impotriva lui Dinamo, acum voi juca pentru Dinamo impotriva lui CFR. Va fi un meci frumos.

Nu putem vorbi de razbunare, sunt doar foarte motivat sa joc impotriva echipei la care mi-am facut pregatirea inaintea sezonului. Sa-i spunem razbunare, pe jumatate.

Dan Petrescu este un antrenor bun, stie ce vrea, stie cum vrea sa joace. Dar ce pot sa spun. In presezon am avut o relatie buna, apoi lucrurile au inceput sa se schimbe, de aceea am decis sa plec.

Putem castiga impotriva CFR-ului. Jucam acasa si avem un avantaj. Si daca imi amintesc bine meciul care l-am jucat cu CFR impotriva lui Dinamo, Dinamo a jucat foarte bine. Au avut sansa sa castige acolo si stiu ca vom avea si maine sansa sa castigam”, a declarat Bokila, potrivit Telekom Sport.