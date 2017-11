Alex Mitrita, primul marcator de pe noua arena „Ion Oblemenco”: „M-am intors acasa, sunt foarte fericit”

Alex Mitrita a reusit dubla in primul meci oficial de pe noua arena „Ion Oblemenco” din Craiova si a devenit primul marcator pe bijuteria din Banie.

Fotbalistul Craiovei s-a declarat incantat de reusita sa, dupa victoria cu scorul de 3-1 in fata celor de la Juventus Bucuresti, in cadrul etapei cu numarul 18 a Ligii I. Acesta a tinut sa isi incurajeze colegul, pe Mihai Roman, care nu a reusit sa inscrie pana acum pentru trupa lui Devis Mangia.

”Va dati seama, m-am intors acasa, sa marchez doua goluri pe ”Oblemenco”… sunt foarte fericit. Ne intelegem foarte bine in atac, in aceasta seara a intrat si Roman. Din pacate, n-a marcat, nu e nicio problema, va marca data viitoare. Ne-am ajutat intre noi, am marcat trei goluri, am facut un meci mare. Sincer, nu ma intereseaza ce face celelalte echipe. Urmeaza un meci foarte greu cu Botosani. Sunt foarte fericit ca marcam, suntem un grup foarte bun si acest lucru se vede pe teren”, a declarat Alex Mitrita pentru Telekom Sport.