WTA a anuntat topul premiilor din intreaga istorie! Ce suma a castigat Halep in 2017 si ce loc ocupa in clasamentul all time al castigurilor

Asociatia de Tenis Feminin a anuntat topul de final din 2017, al premiilor castigate de jucatoare in intreaga istorie. Potrivit unui comunicat oficial al WTA, in topul pe intreaga istorie, Simona Halep ocupa locul 16.



Sportiva noastra a incasat in intreaga istorie premii in valoare de 20.736.015 de dolari. Din aceasta suma, Simona a acumulat in 2017 premii in valoare de 5.275.227 de dolari.

Primul loc in acest top este ocupat de Serena Williams, cu premii in valoare de 84.463.131 de dolari.

Ea este urmata de Venus Williams (39.900.489 de dolari) si Maria Sharapova (37.029.476 de dolari).

Dintre celelalte romance, Monica Niculescu se afla pe 88 (5.051.161 de dolari), pe Sorana Cirstea o regasim pe locul 104 (4.292.516 de dolari), iar Irina Begu este pe 119 (3.849.731 de dolari).

Fosta campioana de la Roland Garros, Virginia Ruzici se afla pe locul 315, cu castiguri in valoare de 1.183.728 de dolari.

Irina Spirlea ocupa locul 158, cu premii de 2.652.068 de dolari.