Turneul Campionilor | Goffin a dat peste cap toate pariurile si l-a „executat” pe Federer in semifinale!

Principalul favorit al competitiei, elvetianul Roger Federer a fost eliminat in semifinalele Turneului Campionilor de la Londra!

Multiplul campion a pierdut in fata belgianului David Goffin, scor 6-2, 3-6, 4-6.

Partida a durat o ora si 47 de minute.

Aceasta a fost prima victorie a lui Goffin in fata lui Federer, din sapte intalniri.

Totodata, belgianul este la prima calificare in finala Turneului Campionilor.

Roger Federer are in palmares sase titluri la Turneul Campionilor, insa pe ultimul l-a castigat in 2011.

In cealalta semifinala se intalnesc Grigor Dimitrov si Jack Sock, in aceeasi zi, de la ora 22:00.

Finala este programata duminica, la Londra.