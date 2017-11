Ronnie O’Sullivan a castigat Shanghai Masters 2017, dupa o finala cu Judd Trump, al doilea sau trofeu din acest an!

Pentru a doua oara in cariera, englezul Ronnie O’Sullivan a castigat, sambata, turneul Shanghai Masters, al doilea sau trofeu in acest an, dupa Openul Englez. O’Sullivan l-a invins de o maniera categorica pe conationalul sau Judd Trump, cu scorul de 10-3, dupa ce la finalul primei sesiuni tabela arata un categoric 7-2.



Ronnie a inceput meciul ca o adevarata racheta, asa cum ii este si supranumele, „The Rochet” reusind sa castige la foc automat primele sapte jocuri.

Trump s-a dezmeticit abia in ultimele doua jocuri ale primei reprize, cand a si reusit de altfel primul break de peste o suta de puncte al finalei, un 102 prin care reducea diferenta la 7-1.

In partea a doua, Trump n-a mai izbutit decat un frame si totul s-a rupt dupa jocul 12 adjudecat de Ronnie cu inchidere spectaculoasa de masa, dupa ce Judd afusese o mare sansa de a reduce scorul la 8-4.

Pentru Trump a fost a treia finala pierduta la Shanghai, turneul urmand a deveni unul invitational, in sezonul urmator, dupa modelul Mastersului de la Londra, cu participarea primilor 16 jucatori din clasamentul mondial.

O’Sullivan a pus mana pe trofeu si cecul in valoare de 150.000 de lire sterline la care organizatorii au mai adaugat si un bonus de 3.000 de lire sterline pentru cel mai mare break al turneului, un 144. Trump a primit 75.000 de lire sterline pentru prezenta in finala.