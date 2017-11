Primele fotografii de la nunta Serenei Williams au fost publicate de revista americana Vogue!

UPDATE / Revista americană Vogue a avut exclusivitate pentru fotografiile realizate la nunta jucătoarei de tenis Serena Williams şi a publicat primele imagini de la acest eveniment. GALERIA FOTO

Congratulations @serenawilliams and @alexisohanian! See the first photos from their dreamy New Orleans wedding. https://t.co/Lp0d6nZq9n

— Vogue Magazine (@voguemagazine) November 18, 2017