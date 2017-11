Nicolae Dica surprinde, dupa infrangerea din Copou: „Am facut un joc bun, am avut o atitudine buna, ne-am creat multe ocazii si am dominat partida!”

Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, a vorbit despre esecul suferit de formatia sa in deplasarea de la Poli Iasi, scor 0-1, in etapa a 18-a. Dica s-a aratat multumit de jocul fotbalistilor sai!



„Nu am ce sa le reprosez baietilor, consider ca am facut un joc bun, am avut o atitudine buna, ne-am creat multe ocazii si am dominat partida. Din pacate a venit acel gol la inceputul reprizei secunde, la executia lui Pantiru.

Consider ca puteam scoate mai mult, pentru ca ne-am creat multe ocazii.

Ma gandesc la faptul ca nu reusim sa castigam in meciurile care urmeaza pauzei competitionale…

Asteptam sa vedem, poate Dinamo va castiga impotriva CFR-ului si vom ramane pe primul loc. Dar mai e mult de jucat pana la finalul sezonului si noi trebuie sa muncim in continuare si sa repetam meciurile bune de pana acum.



Alibec a facut o contractura la antrenamentul de ieri si din acest motiv nu a facut deplasarea.

Daca va fi bine, va fi in lot pentru meciul cu Plzen.

Nu sunt suparat pe Planic, el a avut evolutii bune pana acum si nu putem sa-l acuzam pentru aceasta infrangere.

Si daca vom pierde la Plzen, tot pe primul loc vom fi. Mai sunt doua meciuri de jucat, ne dorim sa obtinem rezultate pozitive”, a spus Dica.

Dupa acest rezultat, FCSB ramane pe primul loc, cu 38 de puncte, dar poate fi intrecuta de CFR Cluj. Poli Iasi urca pe 8, cu 24 de puncte.

Etapa urmatoare, CSM Poli Iasi va intalni Dinamo in deplasare, iar FCSB se va duela cu Astra Giurgiu.