Mangia, dupa primul joc oficial si prima victorie pe noul „Oblemenco”: „Nu sunt sigur daca fanii oltenii seamana cu cei ai lui Napoli sau e invers!”

Devis Mangia se bucura de victoria din meciul cu Juventus Bucuresti, scor 3-1, in primul meci oficial de pe noul stadion ” Ion Oblemenco”. ii compara pe fanii Craiovei cu cei ai lui Napoli, formatia italiana recunoscuta pentru ultrasii pe care ii are.



„Atmosfera a fost fantastica, iar suporterii au ajutat mult echipa. Cum schimbam ritmul si acceleram, tremura tot stadionul. Vreau sa le multumesc fanilor!

I-as compara pe fanii Craiovei cu suporterii celor de la Napoli. Ma refer la culorile cluburilor, dar si la atmosfera. Nu sunt sigur daca oltenii seamana cu Napoli, sau e invers (n.n. rade)„, a spus Mangia.

Multumit de jocul elevilor sai, Devis Mangia a recunoscut problemele cu gazonul de pe noul Ion Oblemenco.

„Am facut un meci deosebit, aveam nevoie de asta. Puteam sa inscriem mai multe goluri, dar sunt multumit de prestatia echipei!

Jucatorii au avut o atitudine foarte buna in meciul de azi, insa in ceea ce priveste gazonul, pot sa spun ca am alunecat si eu la marginea terenului„, a recunoscut italianul.