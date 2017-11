LIVE SCORE/ Liga 2, penultima etapa a turului. Chindia si Dunarea, remiza in derby-ul rundei. Duelul retrogradatelot din Liga 1, adjudecat de ASA! Rezultate partiale

Patru etape au mai ramas de disputat in acest an de echipele din Liga 2, iar cea din acest weekend, a 18-a, este penultima a turului, o runda ce se va intinde pe durata a trei zile. In acest final de an vor mai fi programate si alte doua runde din retur.



PROGRAM:

Sambata, ora 11:00

FINAL / ASA Targu Mures – Pandurii Tg. Jiu 4-1 (1-1)

FINAL / Dacia Unirea Braila – UTA Arad 3-4 (1-2)

FINAL / Luceafarul Oradea – Miroslava 1-1 (1-0)

FINAL / Metaloglobus – CS Afumati 0-3 (0-3)

FINAL / Ripensia Timisoara – Politehnica Timisoara 0-2 (0-1)

FINAL / Sportul Snagov – Foresta Suceava 2-0 (1-0)

ora 12:00

FINAL / Chindia Târgoviste – Dunarea Calarasi 2-2 (2-1)

ora 13:00

FC Arges – Satu Mare 1-0

Duminica, ora 14:00

Academica Clinceni – Balotesti

Luni, ora 20:00

CS Mioveni – AFC Hermannstadt