Hagi nu-l lasa pe Ianis sa joace in nicio liga inferioara: „Cu tot respectul pentru Pescara, dar nu e ideea mea, si nici a lui Ianis, sa mearga in liga a doua. Nu conteaza tara, prima liga sa fie!”

Gica Hagi a avut o reactie neasteptata in momentul in care a aflat numele primului club care il doreste pe fiul sau Ianis. Desi tanarul fotbalist nu a prins niciun minut in acest sezon din Serie A, la Fiorentina, „Regele” a spus ca exclude categoric posibilitatea ca fiul say sa joace intr-o liga a doua, chiar si daca este vorba despre cea din Italia.

Gica Hagi a precizat ca Ianis va semna doar cu o echipa din prima liga, indiferent de numele tarii.

„Cu tot respectul pentru Pescara, dar nu e ideea mea, si nici a lui Ianis, sa mearga in liga a doua. Indiferent, oriunde, in orice tara, el isi doreste sa joace in prima liga. Poate fi in Italia, in Romania, in Franta, oriunde, in Spania, dar nu in Liga a doua. Vom vedea ce se va intampla in iarna. Daca lucrurile vor continua tot pe aceasta linie, va trebui sa gasim o solutie, sa mearga undeva unde sa joace„, a spus Gica Hagi, citat de Sport.ro.

„Ii trebuie o echipa la care sa joace, care il doreste, care il vede, care ii va da spatiu. Ii lipseste ritmul si intensitatea jocului. Una e sa te antrenezi, alta e sa joci. Ianis e un decar veritabil, un numar 10 pur. Cred ca Romania are nevoie de acest decar, ca vad ca e batalie mare„, a mai spus Gica Hagi.

Pescara ocupa locul 13 in Serie B si este antrenata de celebrul Zdenek Zeman, care a fost si antrenorul lui Dan Petrescu. Se pare ca toate aceste aspecte nu sunt de ajuns pentru valoarea lui Ianis Hagi, care nu a bifat nici macar un minut in acest sezon de Serie A. El are doar doua partide, in stagiunea precedenta.

2 milioane de euro a platit gruparea toscana pentru a-l cumpara de la Viitorul in vara anului trecut.