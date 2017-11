Explicatia lui Dica pentru absenta lui Alibec la Iasi. Ce i s-a intamplat la ultimul antrenament atacantului

Fara Denis Alibec, lasat la Bucuresti, Nicolae Dica l-a introdus in atac pe Gnohere, ajutat de Budescu, Teixeira si Tanase, dar schema de joc nu i-a priit. FCSB nu a reusit sa penetreze apararea Iasiului, care a facut un meci perfect. Ba chiar din contra, fecesebistii au cedat in minutul 47, cand Ionut Pantiru l-a invins pe Nita cu un sut de la 18 metri, dupa o mare eroare a sarbului Planic.



In repriza secunda, Dica a incercat sa revigoreze atacul cu Man si Coman, insa nici cei doi nu s-au descurcat mai bine si nu au gasit drumul catre gol.

La final, fanii stelisti au regretat absenta lui Denis Alibec, chiar daca atacantul nu a reusit sa marcheze inca niciun gol in actuala stagiune.

Nicolae Dica a explicat si el motivele pentru care Alibec nu a facut deplasarea la Iasi.

„Denis a resimtit o contractura chiar in finalul ultimului antrenament, in momentul in care voia sa bata o lovitura libera. De aceea nu a facut deplasarea„, a explicat Dica.