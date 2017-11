EXCLUSIV / Vali Peptanatu: „Oficial, Gorjul are un nou club: Asociatia Sportiva Club CEO 2017 Pandurii!”

Liderul reprezentantilor de la Liga Suporterilor Durii, Valeriu Peptanatu, a intervenit la Sport Total FM pentru a vorbi despre infiintarea unui club sportiv, care s-a materializat chiar in aceasta saptamana. “Asociatia Sportiva Club CEO 2017 Pandurii” a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatii-lor tinut de Judecatoria Targu Jiu, in baza statutului si actului constitutiv.



„Din 1992 si pana la 1 decembrie 2016 am sustinut aceasta echipa, din cauza domnului Carciaumaru si a domnului Condescu.

Noi, cei 13 membri fondatori, dintre care 7 oameni din galerie, am depus actele pentru a infiinta un nou club, iar din 14 noiembrie avem personalitate juridica, am intrat in legalitate.

De unde provine numele de ASC CEO 2017 Pandurii. Complexul energetic nu are treaba, nu este clubul nimanui, este clubul infiintat de suporteri.

Noi acum incepe sa ne organizam si sa atragem sponsorizare. La aceasta ora sunt sanse sa atragem sponsori din alte judete! Dorim sa debutam incepand cu sezonul urmator, iar in trei ani de zile sa ajungem in Liga 1.

Printre fondatorii clubului se afla o persoana care are licenta A, care il poate ajuta sa antreneze echipa inclusiv in Liga 2. Vom vedea pe cine vom pune antrenor, nu este asta o problema.

Stadionul fiind propietatea Muncipiului Tg Jiu dorim sa-l inchiriem pentru meciurile de acasa. Pentru antrenamente vom accesa alte terenuri.”, a declarat Vali Peptanatu, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.