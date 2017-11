Cosmin Contra si Adrian Mutu au vizitat baza de pregatire a echipei AS Roma!

Aflati in Italia, unde vor monitoriza mai multi jucatori romani, selectionerul Romaniei, Cosmin Contra si managerul sportiv al FRF, Adrian Mutu, au vizitat, sambata, baza de pregatire a echiepi AS Roma.



Gazda le-a fost Bogdan Lobont, portarul roman care activeaza la gruparea italiana de 10 ani!

„Aflati in Italia pentru a-i monitoriza pe stranieri, selectionerul Cosmin Contra si managerul sportiv Adrian Mutu au vizitat baza de antrenament a clubului lui Bogdan Lobont, AS Roma, si vor asista astazi la derby-ul Roma – Lazio. Marti, acestia vor fi in tribune la meciul din Champions League, Napoli – Sahtior”, a anuntat Federatia Româna de Fotbal.

Cosmin Contra si Adrian Mutu vor urmari partida AS Roma – Lazio, dupa care vor lua legatura cu fundasul Radu stefan.