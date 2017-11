Vedetele de la CSM Bucuresti, alaturi de copiii nevoiasi!

„Luna Faptelor Bune” este campania inedita initiata de clubul din capitala pentru a veni in sprijinul copiiilor cu probleme sociale.

La precedenta etapa din Liga Nationala, handbalistii si jucatoarele de la CSM Bucuresti au intrat pe teren tinând in mâna jucarii si carti pentru micutii din familii defavorizate.

Vicecampioni nationali, fiorosii „tigri” s-au aliniat astfel la centrul terenului cu jucarii de plus la subrat spre deliciul suporterilor. Ionut Ramba (1,98 metri), interul de la CSM Bucuresti si al echipei nationale spera ca prin gestul lor sa sensibilizeze opinia publica si lumea sa vina in sprijinul copiiilor defavorizati.

„Am primit cu bucurie initiativa clubului. Prin exemplul nostru, sper sa atingem sufletul cat mai multor persoane. Chiar avem nevoie de umanitate in sport”, a subliniat puternicul handbalist al vicecampioanei.

O jucarie sau o carte, in loc de pretul biletelor

Si fanii au fost invitati sa se alature campaniei umanitare. In loc sa achite pretul biletelor, suporterii au intrat la meciurile baietilor si fetelor pe baza donatiilor in jucarii si carti.

Nicusor Negru (golgheterul Campionatului Mondial de tineret din 2015) i-a invitat pe fani sa se alature campaniei „Luna Faptelor Bune”. „Rugam publicul sa vina cu jucarii si carti la urmatoarele meciuri sa ajutam impreuna copiii nevoiasi. Speram si ca alte echipe sa preia gestul nostru deoarece copiii merita tot ce e mai bun din lume”, a subliniat extrema de la CSM Bucuresti.

Campania va continua si la ultimele doua meciuri pe teren propriu ale „tigrilor” din acest an in Liga Zimbrilor, cu Dunarea Calarasi si Vaslui. Toate jucariile si cartile pentru copii strânse vor fi donate in preajma sarbatorilor.