Un antrenor din Liga I ii solicita lui Gino Iorgulescu introducerea arbitrajului video: „Avem nevoie de asta”

Gino Iorgulescu a fost reales in functia de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal si le-a promis conducatorilor in primul esalon ca va introduce arbitrajul video, pentru a evita discutiile ce au aparut in ultimul timp.

Unul dintre antrenorii care a acuzat vehement arbitrajul din Liga I este Dan Petrescu. Tehnicianul CFR-ului a spus de nenumarate ori ca echipa sa este defavorizata de arbitri, iar acum, spera ca Gino Iorgulescu sa se tina de cuvant si sa usureze munca „fluierasilor”.

„Am inteles ca presedintele LPF a promis asta cand a obtinut un nou mandat. Sper sa se tina de cuvant, avem nevoie de arbitraj video! Ar fi bine sa fie si la noi in Romania, ar fi extraordinar”, a spus Petrescu, potrivit gsp.ro