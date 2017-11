Turneul Campionilor, ziua a 6-a | Thiem si Goffin se lupta pentru ultimul loc in semifinalele competitiei

UPDATE | Primul meci al zilei a fost castigat de catre perechea Marach/Pavic, ce s-a impus in doua seturi identice, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si zece minute de joc in fata fratilor Bob si Mike Bryan. Vom afla daca acestia vor merge in semifinale dupa partida dintre Kubot/Melo si Murray/Soares, acestia din urma avand neaparat nevoie de o victorie pentru a trece mai departe.

Turneul Campionilor continua cu ziua a sasea a meciurilor din grupe, in care vom afla si ultimul semifinalist din cadrul probei de simplu.

Roger Federer, Grigor Dimitrov si Jack Sock sunt primii trei jucatori calificati in penultimul act al competitiei, iar meciul dintre Thiem si Goffin il va decide pe cel de-al patrulea.

In ceea ce priveste proba de dublu, cuplurile Harison/Venus, Kontinen/ Peers si Kubot/Melo sunt deja calificate in semifinalele competitiei gazduite la Londra.

Programul zilei

14:00 Bob BRYAN / Mike BRYAN – Oliver MARACH / Mate PAVIC 4-6, 4-6

16:00 Dominic THIEM – David GOFFIN

19:45 Lukasz KUBOT / Marcelo MELO – Jamie MURRAY / Bruno SOARES

22:00 Pablo CARRENO BUSTA – Grigor DIMITROV