S-a stabilit programul meciurilor din optimile Cupei Romaniei. Doua meciuri se vor disputa pe arene neutre

UPDATE / Federatia Romana de Fotbal a schimbat data si ora de disputare a doua partide fata cum le anuntase initial, jocurile in care gazda sunt CS Mioveni, respectiv Chindia Targoviste.

Programul meciurilor optimilor:

28 noiembrie, ora 14:00

Unirea Slobozia – CSM Politehnica Iasi – DigiSport, TelekomSport

28 noiembrie, ora 18:00

CS Afumati – CS U Craiova – DigiSport, TelekomSport

28 noiembrie, ora 21:00

FC Botosani – Viitorul – DigiSport, TelekomSport

29 noiembrie, ora 17:30

CS Mioveni – Gaz Metan Medias – DigiSport, TelekomSport

29 noiembrie, ora 20:30

Universitatea Cluj – Dinamo – Pro X, DigiSport, TelekomSport

30 noiembrie, ora 14:00

AFC Hermannstadt – Juventus Bucuresti – DigiSport, TelekomSport

30 noiembrie, ora 17:30

Chindia Târgoviste – Astra Giurgiu – DigiSport, TelekomSport

30 noiembrie, ora 21:30

ACS Poli Timisoara – FCSB – Pro X, DigiSport, TelekomSport

Federatia Romana de Fotbal si televiziunile care au drepturile TV ale Cupei Romaniei au stabilit programul jocurilor optimilor de finala, meciuri stabilite prin tragere la sorti inca din 2 noiembrie.



Jocurile din optimi se disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasata in campionatul precedent. Insa, dupa stabilirea programului meciurilor, cum doua dintre echipele gazda vor fi nevoite sa organizeze partida in nocturna si propriul stadion nu are instalatie de iluminat, atunci sunt nevoite sa-si desfasoare jocul pe o arena din localitatea cea mai apropiata si care indeplineste conditiile regulamentare necesare disputarii jocului si televizarii.

CS Afumati si Chindia Targoviste sunt cele doua echipe din Liga 2 care vor fi nevoite sa isi desfasoare pe alte stadioane meciurile cu CS U Craiova, respectiv Astra Giurgiu. Craiovenii vor sa joace cu Afumati pe noul „Ion Oblemenco”, iar partida Chindiei ar putea avea loc chiar la Giurgiu.

