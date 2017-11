„Perlele negre” ale „Chirurgului”: KANDA, MISSI si GASSAMA

Baudouin Tshitungi Dieudonne Kanda, Gaetan Missi Mezu Kouakou si Aboubacar Gassama! Acestea sunt printre cele mai inedite nume din fotbalul romanesc si fac parte din aceeasi echipa!

Cu cei trei jucatori de culoare, un fundas, un mijlocas si un atacant, Dan Alexa vrea sa aduca prima promovare din istorie la Calarasi. Pentru asta, antrenorul primeste sprijin total din partea celor cu putere de decizie din oras.

„Ceea ce mi da liniste este ca la Calarasi pot sa-mi fac meseria asa cum imi doresc, fac ce vreau din punct de vedere al strategiei si ma bucur ca rezultatele apar. Aici lumea sprijina echipa, toti iubesc fotbalul: primarul, presedintele Consiliului Judetean –el fiind si omul care m-a convins sa vin la Calarasi. Nu ma gandesc sub nici o forma sa plec de aici in momentul acesta”, a precizat Alexa.

La momentul venirii tehnicianului, echipa avea mari probleme, asa ca a fost nevoie de transferuri. Iar Alexa este multumit de lotul pe care-l are acum la dispozitie.

„Imi doresc foarte mult sa promovam, acum suntem in grafic, dar mai e mult pana la finalul sezonului si avem de muncit, avem nevoie de victorii. Jocul ne da incredere, dar greul de abia acum incepe. Am in echipa cinci sase fotbalisti care pot juca linistiti la Liga 1”, a precizat antrenorul.

Trei fotbalisti de culoare, pariurile lui Alexa

Printre fotbalistii are s-au evidentiat in acest sezon se numara si cei trei jucatori de culoare din lot, sportivi care au ridicat nivelul valoric al celor de la Calarasi.

Cu Kanda, Missi si Gassama, Dunarea a ajuns la un singur punct in spatele liderului Hermannstadt. Echipa e neinvinsa in campionat din august, de la instalarea lui Alexa!

Mijlocasul Kanda are 24 de ani si e de cinci sezoane la Dunarea Calarasi. El e primul jucator de culoare din istoria echipelor nationale ale Romaniei! Acum noua ani a jucat in selectionata sub 15 ani. Este nascut la Bucuresti, din tata congolez si mama romanca. „Eu sper in continuare sa ajung la echipa nationala a Romaniei. Daca ma ajuta parcursul echipei si vom ajunge in Liga I, iar evolutiile vor fi mai bune, poate voi fi din nou in vizorul echipei nationale”, a punctat Kanda.

Kanda si-a facut deja planul pentru primul sezon al Dunarii in Liga 1 si vede un duel cu favoritul sau: „Visul meu este sa joc impotriva celor de la FCSB, a lui Alibec, in special, idolul meu, de departe cel mai valoros jucator”.

Atacantul de la FCSB are un mic fan club la Calarasi, si atacantul Missi Mezu (21 de ani) fiind fascinat de executiile lui Denis. „Il apreciez enorm pe Alibec, este puternic si se misca foarte repede”.

Venit la Calarasi in septembrie. fundasul central Gassama a completat trioul de culoare. El are 23 de ani, este nascut in Franta si cea mai mare temere a lui vizavi de Romania a fost frigul.

„Inainte sa vin am vorbit cu Missi Mizu pe retelele de socializare si mi-a spus ca totul e bine aici. in prima mea saptamana a fost ok vremea, acum astept sa vedem ce se va intampla cand vine zapada”, a precizat fundasul.