Oltenii se pregatesc sa debuteze oficial pe noul „Oblemenco”! Mesajul lui Mangia pentru Contra, dupa ce Bancu si Baluta au facut act de prezenta la nationala. „Zero barat” sanse ca echipa sa fie preluata de chinezi

Primul meci oficial pe noul stadion din Banie se va disputa sambata, de la ora 19:00, CS U Craiova intalnind pe Juventus Bucuresti in etapa a 18-a din sezonul regular al Ligii 1. Antrenorul oltenilor, Devis Mangia, a prefatat aceasta partida, intr-o conferinta de presa.

„E un meci periculos, ca orice joc dupa o intrerupere de campionat. Juventus este o echipa care a avut meciuri bune in ultima vreme, de aceea trebuie sa fim atenti. incercam sa avem posesie, sa construim de la portar, si sa oferim posibilitatea jucatorilor ofensivi sa-si puna in valoare calitatile, nu trebuie sa jucam in functie de adversar. Avem un sistem ofensiv, nu cred ca este o problema cu el, noi avem o lipsa de atitudine cand mingea se afla la adversar, din cauza aceasta am primit atatea goluri in ultima vreme. Spun asta fiindca au fost inainte 8 meciuri in care incasasem numai 3 goluri”, a spus italianul inaintea meciului cu ultima clasata din Liga 1.

CS „U” are cativa absenti pentru meciul cu Juventus, iar Devis Mangia a prezentat situatia acestora: „Avem probleme si pentru acest meci, Zlatinski nu s-a recuperat, are o problema la spate si la tibie, Kelic a avut o problema musculara la ultimele doua meciuri, Popov este incert, Rossi abia a revenit la antrenamente, Burlacu s-a accidentat cu Astra si este indisponibil, sunt probleme si trebuie sa tinem conte de ele. Calancea nu a jucat cu Slavia fiindca a avut o problema la cot, dar acum este valid”.

Nu-l acuza pe Contra

Tehnicianul italian nu a incriminat decizia lui Cosmin Contra de a nu-i utiliza pe Bancu si Baluta la ultimele doua amicale ale nationalei din 2017, spunand ca nu trebuie pusa presiune pe selectioner si doar acesta trebuie sa ia hotararile pe care le considera cele mai bune: „Nu-mi place sa vorbesc despre munca altor antrenori, dar sunt convins ca selectionerul ii apreciaza pe cei doi jucatori ai nostri, are stima pentru ei si cred ca va convoca si alti fotbalisti de la Craiova la nationala, iar ei trebuie sa se simta mandri ca se afla acolo. Contra nu trebuie sa dea explicatii, el ia deciziile pe care le crede de cuviinta, fara vreo presiune”.

Chinezii nu preiau Craiova

Devis Mangia a mai spus ca nu exista nicio sansa ca gruparea din Banie sa fie preluata de investitorii chinezi, care detin clubul Slavia Praga si care au fost prezenti la meciul de inaugurare a noului „Oblemenco”: „Sunt fericit cum colaborez cu actuala conducere a clubului, ne pune la dispozitie tot ce avem nevoie pentru a lucra bine. Cum spunem noi in Italia, sunt zero barat sanse ca echipa sa fie preluata de chinezi”.

Interes scazut din partea fanilor

Dupa ce noul stadion s-a umplut la meciul cu Slavia, pentru prima partida oficiala interesul este destul de scazut, fiind vandute in jur de 5.000 de bilete.

„E un obiectiv pentru noi sa aducem multi spectatori, dar nu stiu daca se va umple arena la acest meci, cu Juventus. Nu e o presiune pentru noi sa jucam pe un astfel de stadion, altfel ar trebui sa ne schimbam meseria. Au fost probleme cu gazonul, dar este un teren nou si nu este perfect, treptat se va imbunatati”, a declarat Devis Mangia.