Miriuta a luat decizia in privinta nigerianul Lukman: „N-am nevoie de jucatori care sa vina in ianuare, pentru ca atunci cine stie pe unde o sa fiu, daca nu intru in play-off!”

Nigerianul Lukman a dat probe zilele trecute la Dinamo, insa Vasile Miriuta spune ca jucatorul are nevoie de cateva luni pentru a se ridica la nivelul echipei sale. Miriuta are nevoie de rezultate acum, altfel risca sa fie dat afara.



„E de doua zile la noi. Mijlocas ofensiv, joaca in spatele varfului. Are un CV impresionant. A jucat la Monaco si Dinamo Kiev, dar, din pacate, n-a jucat in ultima vreme. Se vede ca are calitate, dar are probleme”, a spus Vasile Miriuta la Digi.

„Vom hotari in urmatoarele zile, pentru ca eu am nevoie de jucatori care sa ma ajute acum. Eu n-am nevoie de jucatori care sa vina in ianuare, pentru ca atunci cine stie pe unde o sa fiu, daca nu intru in play-off. Eu trebuie sa prind play-off-ul acum. Acum am nevoie de jucatori. Parerea mea e ca nu ne poate ajuta. Cred ca are nevoie de doua luni. Poate e nevoie de trei luni ca sa-l punem pe picioare”, a incheiat Miriuta.