Mircea Sandu, despre Stoichita si Comisia Tehnica a FRF: „Mi-e prieten vechi, dar e pervers! Selectionerul ar fi trebuit sa fie ales de alti fosti antrenori (…)”

Mircea Sandu, fostul presedinte al FRF, ridiculizeaza un inalt oficial al actualei administratii de la Casa Fotbalului. „Nasul” sustine ca Mihai Stoichita, seful Comisiei Tehnice a Federatiei, a fost pus sa iasa in fata in momentul demiterii lui Christoph Daum si sustine despre acesta ca este „pervers”, desi il considera un prieten vechi.



„Hai, domne’, ne luam la misto? Aia cu Daum… in nesimtirea lor, probabil ca au avut putina jena sa se duca sa-l dea afara pe ala si l-au pus pe Cocosila: Da-l ba, tu afara! Am mai avut si eu zambete false, dar nu am fost si nu sunt pervers, ca Stoichita. Imi e prieten vechi, dar e pervers. Il stiu bine de tot„, a spus Sandu la DigiSport.

Apoi, el a criticat componenta Comisiei Tehnice, spunand ca sunt acolo oameni care nu ar trebui sa ia decizii atat de importante.

„Sunt de acord ca aceasta Comisie Tehnica sa numeasca antrenorul echipei nationale. Dar nu aceasta, in componenta ei. Sa ma ierte Dumnezeu, Camataru a fost un extrem de mare jucator, are experienta, dar nu a fost niciodata antrenor. A, e foarte bun Camataru sa fie invitat, sa mearga cu echipele nationale, sa mai mearga sa vorbeasca cu jucatorii, dar nu sa ia decizii in cadrul Comisiei Tehnice, sa ma ierte Dumnezeu!„, a adaugat Mircea Sandu.

Christoph Daum a fost dat afara de la echipa nationala, dupa ce Comisia Tehnica prezidata de Stoichita a recomandat aceasta masura.