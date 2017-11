CSM Poli Iasi o va gazdui vineri, pe FCSB, in cadrul etapei cu numarul 18 a Ligii I. Meciul se va disputa de la ora 20:45, pe Stadionul „Emil Alexandrescu” si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Arbitrul acestei partide va fi Marcel Birsan, iar asistenti, Mircea Orbulet si Valentin Avram.

In tur, cele doua echipe au remizat pe Arena Nationala, scor 1-1, dupa reusitele jucatorilor Platini, in minutul 9, respectiv Gnohere, in minutul 59.