Hagi vrea 7 milioane de euro pentru pachetul majoritar la FC Viitorul!

Gica Hagi este decis sa vanda clubul Viitorul Constanta si a stabilit suma pentru care e gata sa renunte la pachetul majoritar de actiuni. Fostul director sportiv al constantenilor, Narcis Raducan, a dezvaluit ca „Regele” solicita 7 milioane de euro in schimbul actiunilor.



„Am inteles ca Hagi vinde clubul Viitorul cu 7 milioane de euro. Am inteles ca pachetul majoritar este 7 milioane de euro„, a spus Narcis Raducan la Digi Sport.

Hagi a decis in urma cu un an ca este momentul sa faca un pas in spate si a inceput negocierile cu mai multi investitori.

La club s-a facut deja un audit, iar directorul general Cristian Bivolaru a mentionat recent ca negocierile sunt in toi.

Regele spera sa vanda pachetul majoritar de actiuni, dar sa pastreze rolul de manager al clubului.

Hagi a infiintat clubul de la malul marii in urma cu opt ani si a devenit un reper important in cresterea tinerilor fotbalisti.

In plus, Viitorul a castigat si in premiera titlul in Liga 1, in ultimul sezon.

Nu este prima data cand Gica Hagi intentioneaza sa vanda 49% din Viitorul. In 2016, „Regele” cerea insa 9 milioane de euro pentru clubul care urma sa castige titlul.