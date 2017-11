Florin Andone regreta ca a ales sa ramana la Deportivo: „Aproape ca nu mai rezist, imi vine sa plang”

Florin Andone a acordat un interviu presei spaniole in care povesteste care este situatia sa la Deportivo La Coruna si de ce regreta faptul ca a ales sa ramana, desi avea oferte mult mai bune de la alte echipe.

“Am avut oferte exorbitante. Puteam sa castig mai mult de dublu fata de acum si nu am fortat lucrurile. In vara am discutat cu Mel si cu Richard Barral si le-am spus: «Vreau sa raman. Ma simt increzator si important». Insa acum gandesc altfel si ma indoiesc ca decizia de a ramane a fost cea mai buna. Nu vreau sa plec de la Deportivo, dar lucrurile trebuie sa se schimbe. Nu ma simt bine si nu sunt multumit. Incerc sa nu ma gandesc la asta, dar in zilele de meci aproape ca nu mai resist, imi vine sa plang. Sa treci de la a fi titular indiscutabil si dorit de multe echipe la a nu juca este foarte greu”, a marturisit Florin Andone, potrivit Telekom Sport.

Atacantul roman s-a declarat dezamagit de faptul ca nu s-a apelat prea des la serviciile sale, dar incearca sa isi pastreze optimismul si sa munceasca la fel de mult ca pana acum: “Este un moment dificil. Nu am mai trait o astfel de situatie de mai multe sezoane. De patru sau cinci sezoane jucam aproape in fiecare meci. Acum joc foarte putin, in multe meciuri sunt rezerva… este o situatie foarte neplacuta. Nu ma asteptam sa fiu folosit atat de putin dupa toate discutiile din vara. Aveam sperante mari ca voi avea un an bun, voi trece peste ce a fost, ca va fi mai bine… dar nu a fost astfel. Au existat oferte foarte mari pentru mine si nu mi-am dorit sa plec. Insa nu are sens sa gandesc negativ si sa plang, asta nu rezolva nimic. Voi munci si voi da totul pentru a se conta pe mine si vom vedea ce va fi in urmatoarea luna si jumatate”, a adaugat atacantul.

Totusi, Andone nu ar vrea sa plece de la Deportivo, pentru ca s-a atasat de tot ceea ce inseamna aceasta echipa, dar nu mai poate accepta sa fie tinut pe banca de rezerve: “Stiu ca presedintele are incredere in mine si mi-ar placea sa raman pana la sfarsitul contractului. Si mai mult. Imi place la Depor, imi place orasul, fanii ma iubesc… Nu mi-ar placea sa imi fac din nou bagajele, as vrea sa raman, dar vreau sa joc. Am 24 de ani si nu accept sa fiu pe banca de rezerve. Stiu ca antrenorul este cel care decide. Nu spun ca sunt mai bun decat altcineva, si nu ma refer la Lucas, dar nu vreau sa fiu rezerva un an intreg. La 33 de ani sau mai mult da, dar nu la 24 de ani. Vreau sa imi castig un loc in echipa, vreau sa fiu titular si sa ajut”.

In ceea ce priveste meciul urmator cu Malaga, fotbalistul nu stie daca va fi titularizat de catre antrenor, dar el se condisera pregatit pentru a intra pe teren si a face o figura buna: “Nu stiu daca voi fi titular cu Malaga, depinde de antrenor. In ultima perioada nu am fost in planurile antrenorului. Cu Cristobal am jucat foarte putin, doar 30 de minute in trei partide. Nu stiu ce va decide, dar sunt dornic sa imi aduc contributia daca va fi nevoie de mine”.