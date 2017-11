EXCLUSIV / Mircea Paraschiv: „Daca vom avea o aparare buna, meciul test cu Tonga va fi la discretia noastra!”

Nationala de rugby a Romaniei va disputa doua meciuri test in aceasta luna noiembrie, ambele pe teren propriu: pe 18 noiembrie, cu Samoa, si pe 25 noiembrie, cu Tonga, Unul dintre fostii selectioneri ai echipei de tinere de rugby a Romaniei, Mircea Paraschiv, a vorbit despre meciul.



„Atunci am castigat ambele meciuri, acela fiind primul contact cu samoanii. Au mai urmat si alte dueluri de atunci si mai mereu am fost castigatori.

Am avut prilejul sa merg in Samoa si la momentul respectiv rugby-ul era deja foarte dezvoltat. Fiecare satuc avea o echipa de rugby, care practica acest sport incepand cu jocul in 7, in 13 si in 15.

Meciul este deschis oricarui rezultat. Daca vom avea o aparare buna, linia de trei sferturi, cu siguranta vom invinge”, a declarat Mircea Paraschiv, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

„Franta de acum sufera pentru ca in campionatul lor mai exista foarte putini jucatori francezi„, a mai spus cel mai tanar capitan din istoria echipei nationale de rugby a Romaniei, la doar 22 de ani.

Samoa e echipa aflata cu o poziție in urma noastra in clasamentul mondial World Rugby. Cu doua infrangeri suferite in acest an, in partidele cu Fiji și Tonga, Samoa a ratat calificarea directa la Cupa Mondiala, avand inca sansa de a ajunge la Tokyo in 2019 daca se va impune fie in barajul intercontinental cu reprezentanta Europei, fie in recalificari.

Nationala Romaniei va intalni, dupa 28 ani, Samoa, la Bucuresti, sambata, de ora 18:00, pe Stadionul Arcul de Triumf. Prima intalnire a fost in 14 octombrie 1989, pe Stadionul Ghencea II, cand Romania s-a impus cu 32-24 (16-9).