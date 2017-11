Ce bonusuri financiare vor primi jucatorii de la CSM Poli Iasi pentru o victorie in fata FCSB-ului

Presedintele executiv al lui CSM Poli Iasi, Adrian Ambrosie, a declarat ca echipa din Copou va juca pe prime speciale in urmatoarele doua partide din Liga I, cu FCSB si Dinamo. Astfel, fiecare jucator va primi 200 de euro pentru un punct castigat si 600 de euro pentru o victorie.

„Clubul nostru nu acorda prime de victorie, dar pentru partidele cu FCSB si Dinamo am decis, in mod exceptional, sa facem o exceptie. Cum punctele puse in joc in aceste partide sunt foarte importante pentru noi, ne pot mentine in cursa pentru calificarea in play-off, am solicitat Comitetului Director sa aprobe acordarea unor bonusuri pentru jucatori”, a declarat presedintele executiv Adrian Ambrosie.

Clubul a alocat suma de 4.000 de euro pentru intreaga echipa la un punct castigat, asta insemnand ca fiecare jucator va incasa 200 de euro pentru un punct castigat.

In turul campionatului, CSM Poli Iasi a remizat pe terenul lui FCSB si a invins-o pe Dinamo in Copou, iar fiecare jucator a primit 800 de euro in urma acestor rezultate.

„In astfel de meciuri ne aratam adevarata valoare”

Presedintele Ambrosie este optimist ca echipa sa poate obtine cel putin un punct cu liderul FCSB si spera ca publicul sa sustina Iasiul, nu asa cum s-a intamplat in urma cu cativa ani, cand Steaua s-a bucurat de o sustinere mai mare decat echipa gazda.

„Jucatorii nostri sunt motivati si isi doresc sa faca un meci mare. Au demonstrat si in tur impotriva echipelor puternice ca se pot mobiliza si pot face meciuri bune. in astfel de partide iti poti arata adevarata valoare. in tur am obtinut un egal pe terenul lui FCSB, am avut avut o evolutie foarte buna pe alocuri si speram sa obtinem si vineri cel putin acelasi rezultat, daca nu chiar o victorie. Putem bate liderul. Sper ca publicul sa vina intr-un numar cat mai mare la stadion si sa sustina echipa Iasiului”, a punctat presedintele Adrian Ambrosie.

