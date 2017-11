CCA si-a pus mainile la ochi si l-a delegat pe Hategan la derbyul rundei a 18-a din Liga 1, desi „centralul” vine dupa o prestatie jenanta in mansa tur a barajului european pentru CM 2018

Dupa ce a provocat scandalul finalului de an in fotbalul european, Ovidiu Hategan primeste credit total din partea CCA si va arbitra derby-ul Dinamo – CFR Cluj.

Si nu doar CCA a decis sa mizeze in continuare pe Hategan, ci si Comisia de Arbitri de la UEFA, prezidata de italianul Collina, are in continuare incredere in el.

Ovidiu a primit confirmarea ca va conduce un meci de Champions League in ultima etapa din faza grupelor, adica la jumatatea primei saptamani din decembrie. Singura diferenta fata de decizia CCA e ca UEFA apucase sa informeze arbitrii de delegare inainte ca Hategan sa oficieze la Belfast, dar nici n-a revocat-o in saptamana care a urmat.

In actualul sezon de Liga 1, centralul din Arad a primit cele mai bune meciuri in Romania si a gafat in doar o partida. Delegat de CCA la duelul dintre CFR Cluj si FCSB, 1-1, Ovidiu Hategan a avut mai multe erori in jocul disputat in Gruia. A anulat eronat golul marcat de CFR dupa ce arbitrul a fluierat un presupus fault in atac al lui Nouvier asupra lui Benzar, nu l-a eliminat pe Ciprian Deac pentru o intrare cu talpa asupra lui Florinel Coman si nu a acordat penalty pentru FCSB dupa ce Romario Benzar a fost faultat in careu pe finalul partidei.

In barajul dintre Irlanda de Nord si Elvetia, mansa tur, oaspetii au inscris unicul gol al meciului de pe Windsor Park din Belfast, dupa un penalty controversat, acordat de arbitrul roman Ovidiu Hategan. „Centralul” din Arad a considerat drept hent interventia lui Corry Evans din minutul 58 si i-a acordat acestuia cartonas galben, motiv pentru care jucatprul lui Blackburn Rovers a stat la retur.