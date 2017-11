Campioana Romaniei calificata in grupele principale ale FIBA Euro Cup!

U BT Cluj-Napoca a obtinut a cincea victorie in grupa E a FIBA Europe Cup, 97-74 (47-25) cu Dinamo Tbilisi, in propria arena, asigurandu-si calificarea in faza urmatoare cu o etapa inainte de final. Principala adversara, BBSK Istanbul a castigat la Botevgrad, 80-76 (48-41) cu Lukoil Akademic Sofia si ramane pe locul secund.

Baschetbalistii clujeni s-au impus in toate sferturile: 19-13, 28-22, 22-17, 28-22), reusind o victorie fara dubii. Principalii marcatori au fost Kromah, 21 si Calnicenco, 20, secondati de Torok, 12, capitanul echipei, Sakic, 11, Kariniauskas, 10, Kuti, 9, Barro, 8, Watson, 4 si Muresan, 2. In ultima runda, pe 6 decembrie, elevii lui Mihai Silvasan vor intalni teamul bulgar tot in fata propriilor suporteri.

Din Belgia am primit vestea calificarii mai departe in aceeasi competitie a noii formatii a lui Vlad Moldoveanu, Demir Insaat Buyukcekmece din Turcia, in urma succesului cu 69-64 (31-26) cu Belfius Mons Hainaut, in grupa G.