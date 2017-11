Turneul Campionilor, ziua 5. Tecau si Rojer cauta prima victorie in ultimul meci. Zverev si Sock se vor lupta pentru al treilea loc din semifinalele probei de simplu. Programul

UPDATE / Perechea formata din finlandezul Henri Kontinen si australianul John Peers, s-a impus cu 2-6, 6-1, 10-8, in fata cuplului de rezerva, Raven Klaasen (Africa de Sud)/Rajeev Ram (Rusia) si s-a calificat în semifinalele probei de dublu, fiind a treia echipa care ajunge in aceasta faza.

Klaasen si Ram au luat locul francezilor Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, care s-au retras din motive medicale.

Interesant este faptul ca in finala de anul trecut, Kontinen si Peers s-au impus cu exact acelasi scor în fata aceluiasi cuplul Klaasen/Ram, 2-6, 6-1, 10-8!

In cea de-a sasea zi de concurs de la Turneul Campionilor, Horia Tecau si Jean Julien Rojer (Olanda) vor juca ultimul lor meci de la aceasta editie, incepand cu ora 20:00, in fata echipei Ryan Harrison/Michael Venus (SUA/Noua Zeelanda). Horia si Jean Julien au fost eliminati dupa ce a suferit doua infrangeri in cele doua meciuri disputate pana acum, asa ca partida de azi conteaza doar pentru palmares.

Si duelul dintre Roger Federer si Marin Cilic (ora 16:00) are caracter de meci demonstrativ, pentru ca elvetianul si-a asigurat deja biletul pentru semifinale, in timp ce croatul nu mai are nicio sansa la calificare.

Duelul zilei se va disputa de la ora 22:00, intre Alexander Zverev si Jack Sock, decisiv pentru stabilirea celui de-al treilea loc calificabil in proba de simplu.

PROGRAMUL:

ora 14:00, Henri Kontinen/John Peers – Raven Klaasen/Rajeev Ram

ora 16:00, Roger Federer – Maric Cilic

ora 20:00, Horia Tecau/Jean Julien Rojer – Ryan Harrison/Michael Venus

ora 22:00, Alexander Zverev – Jack Sock