Stoichita, dupa infrangerea cu Olanda: „Am vorbit cu selectionerul si are mana libera sa faca ce vrea, dar la toamna trebuie sa-mi dea rezultate, altfel avem o problema!”

Federatia Romana de Fotbal, prin presedintele Comisiei Tehnice, Mihai Stoichita, i-a transmis asteptarile pe care le are de la Cosmin Contra, selectionerul fiind obligat sa califice nationala la Euro 2020.



Stoichita spune ca antrenorul primei reprezentative are mana libera in aceasta perioada pentru a incerca orice doreste, insa asteapta rezultate din toamna anului viitor, atunci cand incepe UEFA Nations Cup.

„I-am spus lui Contra sa faca ce vrea si sa imi dea rezultate in toamna. Daca nu suntem edificati, atunci avem o problema. Cosmin cauta si stie ce sa faca. Sunt trei rubrici: iesiri, intrari, jucatori tineri. Si cu asta am terminat discutia.

Calificarea la Campionatul European este obligatorie. Nu exista fotbal fara performanta! Amicalele trebuie sa-i dea un rezultat foarte clar si orientarea catre o noua echipa nationala. Stim unde suntem, ne autoanalizam, trebuie sa luam si decizii dureroase, probabil, dar si unele intelepte. In Liga Natiunilor nu cred insa ca vom intalni un adversar precum Olanda. Trebuie sa marim baza de selectie, pentru a ajunge acolo unde vrem„, a spus Mihai Stoichita la Digi Sport.

Contra a preluat nationala Romaniei dupa demiterea lui Christoph Daum si pana acum a inregistrat o singura infrangere categorica, in amicalul cu Olanda, ultimul meci oficial al Romaniei in 2017.

Selectionerul mai are aproape un an la dispozitie pentru a pune la punt nationala, in septembrie 2018 urmand a incepe meciurile din UEFA Nations Cup, noua competitie organizata de UEFA la nivel de echipe nationale.